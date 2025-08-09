Diplomatija crvenog dugmeta – svi sastanci Putina i američkih predsednika

Ruski predsednik Vladimir Putin “ispratio“ je nekoliko američkih kolega, od Bila Klintona do Džozefa Bajdena. Sastao se sa petoricom, a ton je, kako je vreme prolazilo, bio sve manje prijateljski. Od Klintona i Bušovog “osećaja“ za Putinovu dušu, zatim pokušaja reseta (i velikog gafa) u vreme Obame, preko optužbi za rusko izborno mešanje u korist Trampa, do konačnog prekida sa Bajdenom – da li će susret najavljen za 15. avgust na Aljasci nastaviti ili prekinuti negativan trend?

Putin i Bajden – poslednji pokušaj Poslednji susret ruskog i američkog predsednika bio je nekoliko meseci pre ruskog napada na Ukrajinu - Putin i Džozef Bajden sastali su se samo jednom kao predsednici – u Ženevi, juna 2021. godine. Razgovarali su tri sata, ali iz sastanka nije proistekao nikakav proboj. Razmenili su izraze uzajamnog poštovanja, ali su čvrsto ponovili svoje dijametralno suprotne stavove o ključnim pitanjima, pre svega o Ukrajini, prema kojoj je