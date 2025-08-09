Diplomatija crvenog dugmeta – svi sastanci Putina i američkih predsednika

RTS pre 1 sat
Diplomatija crvenog dugmeta – svi sastanci Putina i američkih predsednika

Ruski predsednik Vladimir Putin “ispratio“ je nekoliko američkih kolega, od Bila Klintona do Džozefa Bajdena. Sastao se sa petoricom, a ton je, kako je vreme prolazilo, bio sve manje prijateljski. Od Klintona i Bušovog “osećaja“ za Putinovu dušu, zatim pokušaja reseta (i velikog gafa) u vreme Obame, preko optužbi za rusko izborno mešanje u korist Trampa, do konačnog prekida sa Bajdenom – da li će susret najavljen za 15. avgust na Aljasci nastaviti ili prekinuti negativan trend?

Putin i Bajden – poslednji pokušaj Poslednji susret ruskog i američkog predsednika bio je nekoliko meseci pre ruskog napada na Ukrajinu - Putin i Džozef Bajden sastali su se samo jednom kao predsednici – u Ženevi, juna 2021. godine. Razgovarali su tri sata, ali iz sastanka nije proistekao nikakav proboj. Razmenili su izraze uzajamnog poštovanja, ali su čvrsto ponovili svoje dijametralno suprotne stavove o ključnim pitanjima, pre svega o Ukrajini, prema kojoj je
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Putin ponudio prekid vatre u Ukrajini Ovo su detalji mirovnog predloga ukrajincima se neće nikako dopasti

Putin ponudio prekid vatre u Ukrajini Ovo su detalji mirovnog predloga ukrajincima se neće nikako dopasti

Dnevnik pre 24 minuta
Šok! Evropa "minira" sastanak Trampa i Putina: Zvaničnici EU i Ukrajine ponudili kontrapredlog, žele da budu uključeni u…

Šok! Evropa "minira" sastanak Trampa i Putina: Zvaničnici EU i Ukrajine ponudili kontrapredlog, žele da budu uključeni u pregovore!

Kurir pre 40 minuta
Šokantno upozorenje! Odbijanjem Trampovog plana Zelenski vodi zemlju u još veći haos!

Šokantno upozorenje! Odbijanjem Trampovog plana Zelenski vodi zemlju u još veći haos!

Alo pre 40 minuta
Obrt pred istorijski sastanak: Trampov čovek pogrešno shvatio Putina?

Obrt pred istorijski sastanak: Trampov čovek pogrešno shvatio Putina?

B92 pre 15 minuta
Zelenski odbacuje ideju povlačenja sa Donbasa: „Nećemo dopustiti drugi pokušaj podele"

Zelenski odbacuje ideju povlačenja sa Donbasa: „Nećemo dopustiti drugi pokušaj podele"

Politika pre 30 minuta
Predlog Ukrajine i EU za dogovor sa Rusijom o prekidu vatre: Reciprocitet oko povlačenja trupa iz regiona

Predlog Ukrajine i EU za dogovor sa Rusijom o prekidu vatre: Reciprocitet oko povlačenja trupa iz regiona

Euronews pre 1 sat
Evropa povlači crvene linije: Eu i Ukrajina iznele predlog za dogovor sa Rusijom

Evropa povlači crvene linije: Eu i Ukrajina iznele predlog za dogovor sa Rusijom

Alo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinadiplomatijaObamaDžo Bajden

Svet, najnovije vesti »

U Francuskoj nađeno 15 eritrejskih migranata u kamionu hladnjači na putu ka Engleskoj

U Francuskoj nađeno 15 eritrejskih migranata u kamionu hladnjači na putu ka Engleskoj

Danas pre 10 minuta
Hiljade demonstranata u Tel Avivu protiv izraelskog plana preuzimanja kontrole nad Gazom

Hiljade demonstranata u Tel Avivu protiv izraelskog plana preuzimanja kontrole nad Gazom

Danas pre 45 minuta
Lukašenko se neće kandidovati za još jedan predsednički mandat: Svi misle da će ga naslediti sin: "On nije moj naslednik"

Lukašenko se neće kandidovati za još jedan predsednički mandat: Svi misle da će ga naslediti sin: "On nije moj naslednik"

Blic pre 20 minuta
Putin obrlatio Trampa, Ukrajina se pušta niz vodu! Sastanak na Aljasci velika pobeda za Kremlj, za Kijev spori poraz: "Sve ide…

Putin obrlatio Trampa, Ukrajina se pušta niz vodu! Sastanak na Aljasci velika pobeda za Kremlj, za Kijev spori poraz: "Sve ide u korist Rusije"

Blic pre 5 minuta
Haos na ulicama Londona: Broj uhapšenih na protestu Palestinske akcije porastao na najmanje 350 (foto)

Haos na ulicama Londona: Broj uhapšenih na protestu Palestinske akcije porastao na najmanje 350 (foto)

Blic pre 55 minuta