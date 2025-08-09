Na protestima u Londonu uhapšeno više od 350 pristalica zabranjene Palestinske akcije

RTS pre 2 sata
Na protestima u Londonu uhapšeno više od 350 pristalica zabranjene Palestinske akcije

Više od 350 ljudi uhapšeno je u centru Londona na najvećim demonstracijama u organizaciji zabranjene grupe Palestinska akcija.

Policija u Londonu je saopštila da je angažovala policajce i iz drugih jedinica kako bi pomogli u formiranju "značajnog policijskog prisustva" u glavnom gradu pre planiranog događaja, za koji se očekivalo da će rezultirati velikim brojem pritvorenih ljudi. Do subote u popodne, stotine ljudi okupilo se na Parlamentarnom trgu na demonstracijama pristalica Palestinska akcija da bi policija saopštila da je do 18 sati uhapšeno 365 ljudi. "Činjenica da se danas pojavio
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

U Londonu uhapšeno oko 150 učesnika protesta zabranjene organizacije "Palestinska akcija"

U Londonu uhapšeno oko 150 učesnika protesta zabranjene organizacije "Palestinska akcija"

Radio 021 pre 1 sat
Londonska policija uhapsila 365 pro-palestinskih demonstranata zbog građanske neposlušnosti

Londonska policija uhapsila 365 pro-palestinskih demonstranata zbog građanske neposlušnosti

Danas pre 1 sat
Haos u Londonu: Masovna hapšenja učesnika protesta, podržali zabranjenu grupu Palestinska akcija (video, foto)

Haos u Londonu: Masovna hapšenja učesnika protesta, podržali zabranjenu grupu Palestinska akcija (video, foto)

Kurir pre 1 sat
Broj uhapšenih na protestu Palestinske akcije u Londonu porastao na najmanje 350

Broj uhapšenih na protestu Palestinske akcije u Londonu porastao na najmanje 350

RTV pre 3 sata
Veliki protest u Londonu; Uhapšeno najmanje 350 ljudi FOTO/VIDEO

Veliki protest u Londonu; Uhapšeno najmanje 350 ljudi FOTO/VIDEO

B92 pre 2 sata
U Londonu uhapšeno više od 200 ljudi zbog podrške zabranjenoj propalestinskoj grupi

U Londonu uhapšeno više od 200 ljudi zbog podrške zabranjenoj propalestinskoj grupi

Slobodna Evropa pre 3 sata
Masovna hapšenja u Londonu: Broj privedenih na protestu pristalica grupe Palestinska akcija porastao na 150 (foto)

Masovna hapšenja u Londonu: Broj privedenih na protestu pristalica grupe Palestinska akcija porastao na 150 (foto)

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

PalestinaLondon

Svet, najnovije vesti »

Hiljade demonstranata u Tel Avivu protiv izraelskog plana preuzimanja kontrole nad Gazom

Hiljade demonstranata u Tel Avivu protiv izraelskog plana preuzimanja kontrole nad Gazom

Danas pre 45 minuta
U Francuskoj nađeno 15 eritrejskih migranata u kamionu hladnjači na putu ka Engleskoj

U Francuskoj nađeno 15 eritrejskih migranata u kamionu hladnjači na putu ka Engleskoj

Danas pre 10 minuta
Grci se bore sa požarima na peloponezu: Vatra se brzo širi pod uticajem jakih vetrova

Grci se bore sa požarima na peloponezu: Vatra se brzo širi pod uticajem jakih vetrova

Blic pre 40 minuta
Uhapšena 3 muškarca zbog nedozvoljenog penjanja na Ajfelovu kulu: Jedan skočio padobranom

Uhapšena 3 muškarca zbog nedozvoljenog penjanja na Ajfelovu kulu: Jedan skočio padobranom

Blic pre 30 minuta
Haos na ulicama Londona: Broj uhapšenih na protestu Palestinske akcije porastao na najmanje 350 (foto)

Haos na ulicama Londona: Broj uhapšenih na protestu Palestinske akcije porastao na najmanje 350 (foto)

Blic pre 55 minuta