Preminuo fudbaler kojeg je udario grom tokom utakmice u Loznici

RTS pre 17 minuta
Fudbaler Cera iz Petkovice Dragiša Savković, koga je u nedelju pogodio grom na utakmici u mestu Klupci kod Loznice, preminuo je u Urgentnom centru u Beogradu, objavio je FK Cer na svom Instagram nalogu.

Grom je udario između dvojice fudbalera tokom utakmice između Radničkog iz Klubaca i Cera iz Petkovice, a utakmica je tada prekinuta. Povređenim igračima lekari Hitne pomoći ukazali su prvu pomoć na licu mesta. Dragiša Savković je tada teže povređen i tom prilikom je izvršena reanimacija posle čega je hospitalizovan u Koronarnoj jedinici Zdravstvenog centra Loznice. Dan kasnije, u ponedeljak, 38-godišnji Savković je prebačen u Univerzitetski klinički centar Srbije
