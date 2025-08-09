Tramp: U petak sastanak sa Putinom na Aljasci; Zelenski: Ukrajina neće dati svoju zemlju osvajačima

Rat u Ukrajini – 1.263. dan. Predsednik SAD Donald Tramp najavio je da će se sastati sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom u petak na Aljasci. Iz Moskve potvrdili susret dvojice predsednika. Ukrajina je spremna za stvarna rešenja koja mogu doneti mir, ali Ukrajinci neće dati svoju zemlju osvajačima, kaže predsednik Volodimir Zelenski. Savet EU odobrio je isplatu od više od 3,2 milijarde evra pomoći Ukrajini.

Dva civila poginula, 19 osoba povređeno u napadu na minibus kod Hersona Dva civila su poginula, a 19 osoba, uključujući tri policajca, povređeno je, u dva uzastopna ruska napada dronom na minibus u predgrađu Hersona, saopštila je ukrajinska policija. Napad se dogodio jutros oko osam časova, kada je ruski dron pogodio autobus na prilazu selu Inženerne, preneo je Ukrinform. Tom prilikom su poginula dva civila, dok je 16 osoba povređeno, među kojima su dvoje u teškom