Milivojević: London želi da pokrene novu dinamiku na Zapadnom Balkanu

RTV pre 38 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Karijerni diplomata Zoran Milivojević ocenio je da će međunarodni sastanak na visokom nivou o regionu Zapadnog Balkana koji će u oktobru organizovati Velika Britanija, biti u funkciji interesa koje zapadne zemlje imaju u regionu, ali i da London posle promena u Vašingtonu želi da preuzme palicu i pokrene novu dinamiku.

"Sigurno je da će ovaj Berlinski proces u Londonu biti u funkciji tog interesa zapadnih sila, dakle, ne Brisela, ali otprilike ovih zemalja koje sada drže dinamiku, to su London, Pariz, Berlin, u funkciji politike za koju se zalaže većina evropskih država, u kojoj spada i ove tri. To je nastavak pritisaka vezano za Rusiju, pokušaj da se obezbedi kontinuitet politike slabljenja Rusije i podrške Ukrajini i pokušaj da se ovaj region nekako uklopi u tu strategiju",
