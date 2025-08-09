Požar u istočnoj Atici gori drugi dan, na snazi novi zahtevi za evakuaciju

RTV pre 34 minuta  |  Tanjug
Požar u istočnoj Atici gori drugi dan, na snazi novi zahtevi za evakuaciju

ATINA - Veliki požar koji je izbio u Keratei i proširio se na Anavisos i okolna područja i dalje gori, a jaki vetrovi otežavaju gašenje.

Rano jutros počela je upotreba vazdušnih sredstava u borbi protiv vatre, preneo je Katimerini. Stanovnici su dobili nove poruke za evakuaciju u naseljima Harvalo, Agios Nikolaos i Mavro Litarija, dok se požar širi prema priobalnim zonama. Zamenik gradonačelnika Saronskog zaliva potvrdio je da je požar podmetnut - u naselju Agios Nikolaos pronađen je kanister sa gasom, a svedoci su prijavili sumnjiva kretanja osobe na motociklu. Istražuje se i mogućnost da je požar
Euronews pre 9 minuta
B92 pre 29 minuta
