Siner dominantno započeo odbranu titule u Sinsinatiju!

Branilac titule na mastersu u Sinsinatiju italijanski teniser Janik Siner plasirao se večeras u treće kolo tog turnira, pošto je pobedio 144. igrača sveta Kolumbijca Danijela Elahija Galana posle dva seta, 6:1, 6:1.

Prvi teniser sveta pobedio je posle 59 minuta i ostvario svoju najbržu pobedu ove sezone. Siner se vratio na teren prvi put otkako je prošlog meseca osvojio titulu na Vimbldonu. On je pet puta oduzeo servis Galanu, koji nije napravio nijedan brejk. Siner će u trećem kolu igrati protiv Kanađanina Gabrijela Dijaloa, koji je pobedio Argentinca Sebastijana Baesa 7:5, 6:4. U trećem kolu je i Grk Stefanos Cicipas, pobedom protiv Fabijana Marožana iz Mađarske 7:6, 6:2.