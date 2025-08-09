Siner dominantno započeo odbranu titule u Sinsinatiju!

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net, Beta
Siner dominantno započeo odbranu titule u Sinsinatiju!

Branilac titule na mastersu u Sinsinatiju italijanski teniser Janik Siner plasirao se večeras u treće kolo tog turnira, pošto je pobedio 144. igrača sveta Kolumbijca Danijela Elahija Galana posle dva seta, 6:1, 6:1.

Prvi teniser sveta pobedio je posle 59 minuta i ostvario svoju najbržu pobedu ove sezone. Siner se vratio na teren prvi put otkako je prošlog meseca osvojio titulu na Vimbldonu. On je pet puta oduzeo servis Galanu, koji nije napravio nijedan brejk. Siner će u trećem kolu igrati protiv Kanađanina Gabrijela Dijaloa, koji je pobedio Argentinca Sebastijana Baesa 7:5, 6:4. U trećem kolu je i Grk Stefanos Cicipas, pobedom protiv Fabijana Marožana iz Mađarske 7:6, 6:2.
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Olga stala u drugom kolu Sinsinatija, Britanka posle preokreta izbacila Danilovićevu

Olga stala u drugom kolu Sinsinatija, Britanka posle preokreta izbacila Danilovićevu

Nova pre 24 sata
Olga Danilović poražena u duelu najlepših! Radukanu bolja od Srpkinje u dva seta

Olga Danilović poražena u duelu najlepših! Radukanu bolja od Srpkinje u dva seta

Telegraf pre 24 sata
Danilović izgubila od Radukanu u drugom kolu turnira u Sinsinatiju

Danilović izgubila od Radukanu u drugom kolu turnira u Sinsinatiju

Radio sto plus pre 1 sat
Danilovićeva eliminisana u Sinsinatiju: Radukanu prejaka za Olgu

Danilovićeva eliminisana u Sinsinatiju: Radukanu prejaka za Olgu

Dnevnik pre 37 minuta
Dominacija sinera u Sinsinatiju: Janik za 59 minuta do 3. kola

Dominacija sinera u Sinsinatiju: Janik za 59 minuta do 3. kola

Kurir pre 57 minuta
Sineru 59 minuta dovoljno za treće kolo Sinsinatija

Sineru 59 minuta dovoljno za treće kolo Sinsinatija

Nova pre 57 minuta
Olga Danilović ispala iz singla na Mastersu u Sinsinatiju: Radukanu kobna za Srpkinju

Olga Danilović ispala iz singla na Mastersu u Sinsinatiju: Radukanu kobna za Srpkinju

Euronews pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VimbldonSinsinatiKanadaStefanos CicipasMađarskaJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Pobeda košarkaška Srbije protiv Grčke na pripremnom turniru na Kipru pred odlazak na Evropsko prvenstvo

Pobeda košarkaška Srbije protiv Grčke na pripremnom turniru na Kipru pred odlazak na Evropsko prvenstvo

Danas pre 32 minuta
Kraj za olgu u Sinsinatiju: Radukanu bolja od Danilović posle dva seta

Kraj za olgu u Sinsinatiju: Radukanu bolja od Danilović posle dva seta

Kurir pre 12 minuta
Hoće li Nunjez zameniti Mitrovića

Hoće li Nunjez zameniti Mitrovića

Politika pre 22 minuta
Golman Meca spreman za francusku ligu tri godine pošto je bio zamenik nastavnika

Golman Meca spreman za francusku ligu tri godine pošto je bio zamenik nastavnika

Danas pre 1 sat
Janik Siner u trećem kolu mastersa u Sinsinatiju posle samo 59 minuta igre

Janik Siner u trećem kolu mastersa u Sinsinatiju posle samo 59 minuta igre

Danas pre 1 sat