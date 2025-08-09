Tragedija - Preminuio fudbaler koga je kod Loznice udario grom (foto)

Sportski žurnal pre 36 minuta
Tragedija - Preminuio fudbaler koga je kod Loznice udario grom (foto)

Sa velikom tugom i bolom opraštamo se od našeg lava, našeg velikog borca i velikog čoveka Dragiše Gileta Savkovića, koji nažalost nije uspeo da pobedi u najvažnijoj utakmici - naveo je FK Cer

Fudbaler Cera iz Petkovice Dragiša Savković, koga je u nedelju pogodio grom na utakmici u mestu Klupci kod Loznice, preminuo je u Urgentnom centru u Beogradu, objavio je FK Cer na svom Instagram nalogu. - Sa velikom tugom i bolom opraštamo se od našeg lava, našeg velikog borca i velikog čoveka Dragiše Gileta Savkovića, koji nažalost nije uspeo da pobedi u najvažnijoj utakmici. Iskreno saučešće porodici i svim prijateljima našeg Gileta! - naveo je FK Cer na
