Protest ispred kuće u kojoj živi Ana Brnabić

Grupe građana okupile su se večeras ispred Muzeja Jugoslavije na Dedinju odakle su krenuli u protestnu šetnju do lokacije na kojoj živi predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić.

Tu su držali govor, pravili buku i skandirali uvrede. Građani su se, na putu do adrese Brnabićeve, prvo zaustavili ispred zgrade televizije „Pink“, gde su pravili buku duvanjem u pištaljke i uzvikuvali "Ubice", "Zašto lažete", "Mi vas plaćamo", "Ruke su vam krvave". Naveli su da su se zaustavili ispred televizije „Pink“ jer, kako tvrde, ta televizija krši medijske zakone, neobjektivno izveštava, promoviše rijaliti zvezde i podržava aktuelnu vlast, preneo je