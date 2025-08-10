Orban pozvao EU da podrži Trampa na sastanku sa Putinom: Propustili su priliku za mir, ali sada mogu da je poprave

Evropski lideri su uništili mir, ali će dobiti šansu da ga postignu ako podrže napore predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa na predstojećem sastanku sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban. "Rat ili mir? Tramp želi mir, pa će u petak razgovarati sa Putinom.

Sada će i evropski lideri imati šansu. Propustili su priliku za mir, ali sada mogu da je poprave. Potrebno je samo da urade jednu stvar - da podrže predsednika Trampa. Nadam se da to neće propustiti", napisao je Orban na Fejsbuku. On je naveo da se nada da oni sada neće propustiti priliku. "Interes Mađarske je da ukine sankcije, zaustavi ubijanje i ponovo pokrene krvotok svetske ekonomije", istakao je Orban. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je u