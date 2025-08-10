Sledeća nedelja mogla bi da bude odlučujuća za Ukrajinu, izjavio je novinar Bilda Paul Ronchajmer, komentarišući predstojeći susret lidera Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, na Aljasci.

„Nadali smo se oštrim sankcijama protiv Putina“, rekao je jedan diplomata EU autoru članka. „Sada se dešava potpuno suprotno i moramo računati sa tim da Tramp može izneti Ukrajini zahteve koje je nemoguće ispuniti", dodao je on. Međutim, svima je jasno - ljudi u Ukrajini su umorni od rata — ankete pokazuju da već oko 75 odsto njih podržava pregovore. U noći između petka i subote, pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov saopštio je da će se Putin i Tramp