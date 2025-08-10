Mediji: Narod Ukrajine glasa za mir, ne rat
Sputnik pre 53 minuta
Sledeća nedelja mogla bi da bude odlučujuća za Ukrajinu, izjavio je novinar Bilda Paul Ronchajmer, komentarišući predstojeći susret lidera Rusije i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa, na Aljasci.
„Nadali smo se oštrim sankcijama protiv Putina“, rekao je jedan diplomata EU autoru članka. „Sada se dešava potpuno suprotno i moramo računati sa tim da Tramp može izneti Ukrajini zahteve koje je nemoguće ispuniti", dodao je on. Međutim, svima je jasno - ljudi u Ukrajini su umorni od rata — ankete pokazuju da već oko 75 odsto njih podržava pregovore. U noći između petka i subote, pomoćnik predsednika Rusije Jurij Ušakov saopštio je da će se Putin i Tramp