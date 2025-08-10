Ekipa Čumića pobednik Regionalnih seoskih igara, takmičenje spojilo tradicionalne veštine i savremene sportske discipline

Na sportskim terenima hotela "Šumarice" održano je Regionalno takmičenje seoskih igara u organizaciji sportskih saveza Kragujevca i Srbije, a pobednik je selo Čumić, čija ekipa se na taj način plasirala na republički nivo takmičenja.

Na ovoj manifestaciji viđena su nadmetanja u malom fudbalu, odbojci, trci u džakovima, nadvlačenju konopca, skoku u dalj iz mesta, poligonu spretnosti, nadvlačenju štapa, obaranju ruku, bacanju kamena s ramena i šahu. Osvajač republičkog takmičenja svom selu doneće sportsku infrastrukturu, izgradnju terena, za dalji razvoj sporta i motivisanje mladih. Seoske sportske igre predstavljaju jednako važnu sportsku manifestaciju kao i sva ostala takmičenja u amaterskom