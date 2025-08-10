Nedeljni horoskop: Ovnu ponuda menja tok karijere, Škorpija je kraljica transformacije, a vi?

Nedeljni horoskop od 11. do 17. avgusta 2025. godine i saznajte šta vam zvezde kažu kada su u pitanju ljubav, posao i zdravlje! Nedeljni horoskop od 11. do 17. avgusta 2025. godine vam savetuje da budete brži! Sredinom nedelje će vam neko ponuditi saradnju koja menja tok karijere, dok će drugi morati da preseku bez puno razmišljanja.

U ljubavi situacija varira - neko želi više pažnje, neko više mira. Biće emocija na sve strane. Od petka kreće faza dokazivanja, putovanje, izazovan zadatak ili nova prilika? Važno je da ne precenjujete budžet! Sukobi u sredu i četvrtak, ali petak donosi potvrdu da ste ipak na dobrom putu. Vikendom pokret! Sport, priroda, oslobađanje napetosti. Najbolji dani biće vam petak i subota. Stabilnost postaje vaša najjača valuta. Početkom nedelje se vraćate na zaostale