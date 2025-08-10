(VIDEO) PUF: Napalo nas 300 pristalica SNS-a u Bačkom Petrovcu, pojedini imali noževe

Deo organizacije Promene u fokusu (PUF) krenuo je danas put Bačkog Petrovca da bi pružili podršku, kako kažu, svim hrabrim meštanima sela u nameri da ponovo otvore izložbu koja je na nasilan način juče uništena.

Prilikom dolaska u Bački Petrovac bilo je jasno da je "ponovo u pitanju dupli pas policije i SNS", navode oni. "To je bilo očigledno s obzirom da je sa jedne strane put bio blokiran od strane pripadnika policije, a onda i u samom mestu od strane preko 300 članova Srpske napredne stranke", naveli su PUF-ovci. A post shared by PROMENE U FOKUSU (@pufsrbija) Potpuno mirno su, kažu, članovi pokušali da dođu do mesta gde je izložba trebalo da bude ponovo otvorena.