VIDEO PUF: Naprednjaci napali naše članove u Bačkom Petrovcu, neki od njih imali i noževe

Članovi Pokreta ujedinjenih fantoma saopštili su da su ih prilikom dolaska u Bački Petrovac na izložbu fotografija o studentskim protestima napali članovi Srpske napredne stranke i da su neki od njih imali i noževe.

"Danas tokom dana je deo naše organizacije krenuo put Bačkog Petrovca da bi pružili podršku svim hrabrim meštanima sela u nameri da ponovo otvore izložbu koja je na nasilan način uništena", navodi se u saopštenju. Kako navode u ovom pokretu, prilikom dolaska u ovo mesto bilo je jasno da je ponovo u pitanju "dupli pas policije i SNS". "To je bilo očigledno. s obzirom na to da je sa jedne strane put bio zablokiran od strane pripadnika policije, a onda i u samom mestu