Samit Trampa i Putina na Aljasci: diplomatski napori i izazovi u pregovorima o miru u Ukrajini

Naslovi.ai pre 39 minuta
Predstojeći sastanak američkog i ruskog predsednika fokusiran je na mir u Ukrajini, uz podršku evropskih lidera i teške odluke u pregovorima.

Predsednici SAD i Rusije, Donald Tramp i Vladimir Putin, sastaju se 15. avgusta na Aljasci radi razgovora o okončanju rata u Ukrajini, što je prvi takav samit od 2021. godine. Bela kuća razmatra mogućnost pozivanja i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, ali za sada je planiran bilateralni sastanak Trampa i Putina. Politika Mondo NIN

Evropski lideri, uključujući Makrona, Merka, Starmera i Meloni, podržavaju diplomatske napore SAD i pružaju vojnu i finansijsku pomoć Ukrajini kroz Koaliciju voljnih, ističući da je neophodna kombinacija diplomatije i pritiska na Rusiju za mir. Ukrajinski predsednik Zelenski podržava zajedničku izjavu evropskih lidera o pravednom miru koji štiti interese Ukrajine i Evrope. BBC News Beta Radio sto plus Insajder RTV

Predsednik Tramp je najavio da bi mirovni sporazum mogao uključivati razmenu teritorija između Rusije i Ukrajine, što je izazvalo reakcije Kijeva i evropskih zemalja koje insistiraju na recipročnoj prirodi takvog sporazuma i odbacuju prekrajanje granica. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko ocenio je da će ukrajinski predsednik morati da donese teške odluke i da pregovori, čak i po cenu teritorije, mogu biti jedini put ka miru, uz isticanje značaja uloge američkog predsednika Trampa u pregovorima. Politika Danas Politika Euronews

