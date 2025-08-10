Vodovodne cevi popucale u Beogradu na više mesta, slede restrikcije i izmene saobraćaja

NIN pre 20 minuta  |  Tanjug
Vodovodne cevi popucale u Beogradu na više mesta, slede restrikcije i izmene saobraćaja

U više ulica u Beogradu došlo je do pucanja vodovodnih cevi i poplava, zbog čega će saobraćaj u pojedinim delovima grada biti izmenjen, javlja RTS.

Na početku Severnog buleva su zbog pucanja vodovodne cevi okolne ulice poplavljene, a autobusi na linijama 66 i 74 od 7 časova ujutru voze izmenjenom trasom. Radnici JKP "Beogradski vodovod i kanalizacije" su zatvorili vodu u tom delu, ali se mulj sliva i u ulicu Mije Kovačevića. Kako se navodi na sajtu JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", bez vode potrošači u ulici Severni bulevar broj 3 biće danas do 15 časova. Zbog sinoićnjeg pucanja cevi na uglu Kneza
