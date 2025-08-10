Izmenjen prevoz u Beogradu zbog "potopa": Severni bulevar pod vodom, cev pukla i u Krunskoj

Jutros oko 7 časova u Severnom bulevaru u Beogradu došlo je do pucanja vodovodne cevi, zbog čega su okolne ulice bile poplavljene, a autobusi na linijama 66 i 74 preusmereni su na izmenjene trase.

Radnici JKP Beogradski vodovod i kanalizacija odmah su zatvorili vodu u tom delu grada, dok se mulj sa ulice i dalje sliva u Mije Kovačevića. Velike količine vode zadržale su se i na Bogosloviji, pa kružni tog trenutno izgleda kao da je potopljen. Ekipe Gradske čistoće već su počele čišćenje, prenosi RTS. Prema informacijama sa sajta JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, potrošači u Severnom bulevaru broj 3 bez vode će biti do 15 časova. Do pucanja cevi došlo je i