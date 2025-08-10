Građani protestuju zbog ukidanja “dvojke” i zatvaranja Pariske ulice

Danas će se u Beogradu održati protest pod nazivom “Ulice narodu – a ne pojedincima”, koji organizuju beogradski zborovi, građanske inicijative i aktivističke organizacije.

Razlog za protest su planovi gradskih vlasti da ukinu tramvajsku liniju 2 i zatvore Parisku ulicu za saobraćaj, pretvarajući je u pešačku zonu. Aktivistička mreža “Beograd ostaje” navodi da bi ovo ukidanje tramvaja značilo kraj “kruga dvojke”, istorijskog simbola prestonice. Prema njihovim tvrdnjama, zatvaranje Pariske ulice, koja je saobraćajnica prvog reda, dovelo bi do saobraćajnih gužvi na alternativnim pravcima i otežalo kretanje, posebno starijim građanima.