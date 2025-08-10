„Ulice narodu – a ne pojedincima“: Večeras protest zbog ukidanja tramvaja na liniji 2

Protest pod nazivom „Ulice narodu – a ne pojedincima“ biće održan danas uveče u organizaciji beogradskih zborova, građanskih inicijativa i aktivističkih organizacija.

Razlog okupljanja je najava ukidanja tramvaja na liniji 2 i zatvaranja Pariske ulice za saobraćaj, kako bi ona postala pešačka zona. Prema saopštenju mreže aktivista Beograd ostaje, gradska uprava i, kako navode, „odbegli gradonačelnik Aleksandar Šapić“ planiraju da ukinu „krug dvojke“, jedan od simbola prestonice. „Pariska ulica je saobraćajnica prvog reda, a njeno zatvaranje dovelo bi do zagušenja alternativnih pravaca i još većih gužvi“, poručuju organizatori.