Rusija tvrdi da je oborila 121 ukrajinski dron tokom noći

Serbian News Media pre 45 minuta
Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su snage protivvazdušne odbrane tokom protekle noći oborile 121 ukrajinski dron iznad teritorije Rusije i Azovskog mora.

U zvaničnom saopštenju se navodi da je najveći broj dronova oboren iznad Krasnodarskog kraja, njih 29, dok je 15 uništeno iznad Krima. Ostali dronovi su, kako se navodi, oboreni iznad Brjanske, Belgorodske, Voronješke, Saratovske i niza drugih oblasti, kao i iznad Azovskog mora. Iako su ruske vlasti saopštile da su sve mete neutralisane, nema nezavisne potvrde ovih informacija.
Ključne reči

RusijaDronukraina

