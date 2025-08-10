Olga nemoćna protiv Britanke

Olga Danilović, najbolja srpska teniserka, poražena je u drugom kolu mastersa u Sinsinatiju od Britanke Eme Radukanu ubedljivim rezultatom 6:3, 6:2.

Posle odličnog starta Olga Danilović u drugom kolu nije našla rešenje za favorizovanu Emu Radukanu. Srpkinja je prva napravila brejk, ali je protivnica uzvratila duplom merom. Još jednom joj je Olga oduzela servis gem, ali presudio je osmi gem u kom britanska teniserka pravi još jedan brejk. Borila se Danilovićeva u drugom setu, uspela je da spase dve brejk lopte, ali usledili su novi problemi. U petom gemu Radukanu je ipak napravila brejk, a potom u sedmom još