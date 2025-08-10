Na stotine uhapšenih na protestu Palestinske akcije u Londonu: Angažovane dodatne policijske snage

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Na stotine uhapšenih na protestu Palestinske akcije u Londonu: Angažovane dodatne policijske snage

Broj uhapšenih nakon današnjeg protesta pristalica Palestinske akcije, koji su se okupili u Londonu, uprkos tome što je ova organizacija zabranjena u Velikoj Britaniji, porastao je na više od 450, saopštila je londonska policija.

Navedeno je da je na Parlamentarnom trgu u Londonu bilo 500 do 600 ljudi kada su demonstracije počele, ali da „mnogi“ nisu učestvovali, prenosi Gardijan. U večerašnjem saopštenju londonska policija je rekla da su "Parlamentarni trg i Vajthol su prazni" i da je do 21 čas, "ukupno 466 ljudi uhapšeno zbog pružanja podrške Palestinskoj akciji“. U saopštenju se navodi da su danas angažovani policajci iz drugih sredina kako bi pomogli u formiranju „značajnog policijskog
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Haos na ulicama Londona: Broj uhapšenih na protestu Palestinske akcije porastao na najmanje 350 (foto)

Haos na ulicama Londona: Broj uhapšenih na protestu Palestinske akcije porastao na najmanje 350 (foto)

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PalestinaVelika BritanijaLondonGardijanprotestiPolicijahapšenje

Svet, najnovije vesti »

Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji zakazani za 19. oktobar: Kampanja traje 20 dana

Lokalni izbori u Severnoj Makedoniji zakazani za 19. oktobar: Kampanja traje 20 dana

Blic pre 5 minuta
Brod udario u stenu: Kapetan izgubio kontrolu: 9 putnika, među kojim 6 dece, spasili vatrogasci i ronioci

Brod udario u stenu: Kapetan izgubio kontrolu: 9 putnika, među kojim 6 dece, spasili vatrogasci i ronioci

Blic pre 55 minuta
Demonstracije u Tel Avivu zbog izraelskog plana za preuzimanje Gaze: Desetine hiljada traži kraj rata i oslobađanje talaca…

Demonstracije u Tel Avivu zbog izraelskog plana za preuzimanje Gaze: Desetine hiljada traži kraj rata i oslobađanje talaca (foto)

Blic pre 39 minuta
Tramp nominovao Tami Brus za zamenicu predstavnika SAD u Ujedinjenim nacijama: "Briljantno će predstavljati našu zemlju"

Tramp nominovao Tami Brus za zamenicu predstavnika SAD u Ujedinjenim nacijama: "Briljantno će predstavljati našu zemlju"

Blic pre 25 minuta
Strašni požari divljaju peloponezom Vatra se brzo širi zbog vetra, približila se kućama! Na gašenju buktinje angažovana 134…

Strašni požari divljaju peloponezom Vatra se brzo širi zbog vetra, približila se kućama! Na gašenju buktinje angažovana 134 vatrogasca

Kurir pre 35 minuta