Na stotine uhapšenih na protestu Palestinske akcije u Londonu: Angažovane dodatne policijske snage

Broj uhapšenih nakon današnjeg protesta pristalica Palestinske akcije, koji su se okupili u Londonu, uprkos tome što je ova organizacija zabranjena u Velikoj Britaniji, porastao je na više od 450, saopštila je londonska policija.

Navedeno je da je na Parlamentarnom trgu u Londonu bilo 500 do 600 ljudi kada su demonstracije počele, ali da „mnogi“ nisu učestvovali, prenosi Gardijan. U večerašnjem saopštenju londonska policija je rekla da su "Parlamentarni trg i Vajthol su prazni" i da je do 21 čas, "ukupno 466 ljudi uhapšeno zbog pružanja podrške Palestinskoj akciji“. U saopštenju se navodi da su danas angažovani policajci iz drugih sredina kako bi pomogli u formiranju „značajnog policijskog