"Tražili su nam novac, a onda...": Dečaci izbodeni u Mirijevu ovo ispričali u Urgentnom

Dva dečaka, starih 16 i 17 godina, koji su sinoć sa ubodnim ranama primljeni u Urgentni centar ispričali su kako su napači, pre nego što su ih izboli, od njih tražili novac.

Prema rečima tinejdžera, oni su brutalno napadnuti sinoć u Mirijevu, a kako su naveli, pretukla su ih i izbola trojica muškaraca, koji su bili maskirani. Kako Telegraf.rs saznaje, oko 23 časa u Urgentni centar su taksi vozilom stigli M. M. (16) i D. M. (17), koji su imali ubodne rane u predelu ruku i nogu. Prema nezvaničnim saznanjima, tinejdžeri su rekli da su mirno šetali Orlovskim naseljem u Mirijevu kada su ih zaskočili napoznati napadači koji su potom od njih