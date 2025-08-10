Zelenski na Aljasci sa Trampom i Putinom?! Nbc: Bela kuća razmatra da pozove ukrajinskog predsednika

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Bela kuća razmatra da pozove ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog na Aljasku, gde bi predsednik SAD Donald Tramp trebalo da se sastane sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom 15. avgusta, objavio je NBC.

Pozivajući se na izjavu visokog američkog zvaničnika i tri osobe koje su obaveštene o internim diskusijama, američka televizija navodi da se „o tome razgovara“. U izveštaju se dodaje da poseta Zelenskog nije finalizovana i da nije jasno da li će ukrajinski lider na kraju biti na Aljasci na sastancima, ali da to ostaje kao mogućnost. (Telegraf.rs/Tanjug)
