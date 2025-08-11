Alarmantno je! Požari na primorju; Porodice hitno evakuisane FOTO/VIDEO

B92 pre 5 minuta
Alarmantno je! Požari na primorju; Porodice hitno evakuisane FOTO/VIDEO

Širom Crne Gore danas je registrovano više velikih požara, a u Gornjim Rogamima nekoliko porodica je evakuisano nakon što se vatra približila domaćinstvima.

Požare gase vatrogasci, helikopter i er-traktori: kao pripadnici Vojske Crne Gore. Gori u Piperima, a gust dim širi se iznad Podgorice. Više od 20 vozila Službe zaštite je na terenu i pokušavaju da odbrane kuće. Komandir Službe zaštite i spašavanja Podgorice, Nikola Bojanović, kazao je agenciji MINA da su sve raspoložive ekipe poslate na lice mesta. Prema njegovim riječima, situacija je prilično kritična u Piperima. Crnogorski elektrodistributivni sistem saopštio
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

(Video) Crnoj Gori preti: Eksplozija?! Požar stigao do omiljene plaže, a turisti su uradili ovo: U toku hitna evakuacija…

(Video) Crnoj Gori preti: Eksplozija?! Požar stigao do omiljene plaže, a turisti su uradili ovo: U toku hitna evakuacija, dignuti helikopteri, bukti i u Podgorici

Blic pre 19 minuta
Srbija šalje helikoptere Crnoj Gori! Beograd pomaže Podgorici u gašenju požara koji bukte širom zemlje

Srbija šalje helikoptere Crnoj Gori! Beograd pomaže Podgorici u gašenju požara koji bukte širom zemlje

Blic pre 4 minuta
Požar u Crnoj Gori – evakuacija stanovništva kod Podgorice, Srbija šalje kamove

Požar u Crnoj Gori – evakuacija stanovništva kod Podgorice, Srbija šalje kamove

RTS pre 9 minuta
Dramatičan požar u crnoj gori Vatrena stihija zahvatila kuće, gori sve živo, isključen dalekovod

Dramatičan požar u crnoj gori Vatrena stihija zahvatila kuće, gori sve živo, isključen dalekovod

Dnevnik pre 4 minuta
Vatrena stihija u Crnoj Gori stigla do Kraljičine plaže u toku hitna evakuacija, bukti i u Podgorici! Meštani u strahu od…

Vatrena stihija u Crnoj Gori stigla do Kraljičine plaže u toku hitna evakuacija, bukti i u Podgorici! Meštani u strahu od eksplozije (video)

Dnevnik pre 4 minuta
Knežević: Nadam se da nam neće zameriti Picula i onaj Sokolić ako zatražimo pomoć od Srbije da nam pomogne u gašenju požara…

Knežević: Nadam se da nam neće zameriti Picula i onaj Sokolić ako zatražimo pomoć od Srbije da nam pomogne u gašenju požara

Alo pre 14 minuta
Srbija šalje helikoptere u crnu goru Ruski "Kamov" ide da gasi vatru

Srbija šalje helikoptere u crnu goru Ruski "Kamov" ide da gasi vatru

Alo pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraPodgoricahelikopterpožar

Regioni, najnovije vesti »

(Video) Crnoj Gori preti: Eksplozija?! Požar stigao do omiljene plaže, a turisti su uradili ovo: U toku hitna evakuacija…

(Video) Crnoj Gori preti: Eksplozija?! Požar stigao do omiljene plaže, a turisti su uradili ovo: U toku hitna evakuacija, dignuti helikopteri, bukti i u Podgorici

Blic pre 19 minuta
Plato ispred pijace u novom svetlu – radovi na Trgu Crvenog barjaka u punom jeku

Plato ispred pijace u novom svetlu – radovi na Trgu Crvenog barjaka u punom jeku

RTK pre 19 minuta
Na niškim fakultetima više od 1.700 slobodnih mesta za drugi upisni rok, najviše na Elektronskom

Na niškim fakultetima više od 1.700 slobodnih mesta za drugi upisni rok, najviše na Elektronskom

Južne vesti pre 19 minuta
UČESNICI MEĐUNARODNOG FOLKLORNOG FESTIVALA UŽIVALI NA BAZENU: Dan završili koncertom za publiku

UČESNICI MEĐUNARODNOG FOLKLORNOG FESTIVALA UŽIVALI NA BAZENU: Dan završili koncertom za publiku

Pirotske vesti pre 19 minuta
Samo tri javne česme u Kragujevcu imaju ispravnu vodu

Samo tri javne česme u Kragujevcu imaju ispravnu vodu

RTK pre 9 minuta