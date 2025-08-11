"Hajka na srpske mladiće na KiM"

B92 pre 2 sata
"Hajka na srpske mladiće na KiM"

Direktor Kancelarije za KiM Petar Petković najoštrije je osudio sinoć, "ekstremni čin nasilja uz pucnjavu automatskog oružja za kojim je "Kurtijeva policija" juče kod Leposavića posegnula prilikom legitimisanja srpskih mladića, koji su se vraćali sa izleta.

Petković je u saopštenju ocenio da je ovim nasiljem još jednom na najeklatantniji način potvrđeno da snage koje je Priština rasporedila na severu Kosova i Metohije nisu tamo da bi se starale o redu i miru, već da bi tlačile, zastrašivale i sprovodile teror. "Otvaranje vatre iz automatskog oružja na golorukog srpskog mladića pukom srećom je prošlo bez tragičnih posledica, ali je tragično to što se ovaj akt brutalnosti, nezamisliv bilo gde u mirnodopskim uslovima,
