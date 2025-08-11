Hitna pomoć: Dečak izboden nožem u Miljakovcu; Devojka teško povređena na Umci

B92 pre 30 minuta
Hitna pomoć: Dečak izboden nožem u Miljakovcu; Devojka teško povređena na Umci

Dečak od 15 godina starosti zadobio je ubodnu ranu nožem sinoć u 22.05 časova na Miljakovcu, u Ulici Velizara Stankovića kod broja 10, rečeno je Tanjugu u Hitnoj pomoći.

Kako je navedeno, on je prevezen u Dečiju kliniku u Tiršovoj, gde mu je ukazana medicinska pomoć. U 19.52 časova u Ulici 13. oktobra na izlasku iz Umke dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je teško povređena ženska osoba starosti 25 godina, koja je nakon ukazane prve pomoći kolima Hitne pomoći prevezena u Urgentni centar. Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 110 puta, od čega je 13 intervencija obavljeno na javnim mestima. Za pomoć su se najviše
