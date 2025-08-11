BBC vesti na srpskom

Pet novinara Al Džazire ubijeno kod bolnice Al-Šifa u Gazi

Iz Al Džazire smatraju da je to bio „očigledan napad na slobodno novinarstvo", dok iz izraelske vojske optužuju novinare za saradnju sa Hamasom.

BBC News pre 1 sat  |  Ejmi Voker i Tifani
Anas al-Šarif redovno je izveštavao iz Gaze, saopštili su iz Al Džazire
Al Jazeera
Anas al-Šarif redovno je izveštavao iz Gaze, saopštili su iz Al Džazire

Petoro novinara Al Džazire, među kojima je i poznati reporter Anas al-Šarif, ubijeno je u izraelskom napadu kod bolnice Al-Šifa u gradu Gazi, saopštili su iz te televizije.

Al-Šarif i njegov kolega dopisnik Muhamed Kiregeh, zajedno sa kamermanima Ibrahimom Zaherom, Muhemedom Nufalom i Moamen Alivom, bili su u novinarskom šatoru kod glavnog ulaza u bolnicu u trenutku napada.

„Namerno izvedeno ubistvo" u nedelju je „još jedan očigledan i unapred smišljen napad na slobodno novinarstvo", kažu iz Al Džazire.

Izraelka vojska potvrdila je da im je meta bio Anas al-Šarif, koga smatraju „šefom terorističke ćelije Hamasa".

On je sprovodio „raketne napade na izraelske civile i vojsku".

Izrael nije ponudio dokaze za te tvrdnje, kažu iz Komiteta za zaštitu novinara (CPJ), dodajući da su zgroženi ubistvom Anasa al-Šarifa.

„Tu praksu smo već videli od Izraela, ne samo tokom ovog rata, već prethodnih decenija", dodaju.

Ubijeni reporter je bio akreditovan i predstavljao je „jedini glas" na osnovu kojeg je svet mogao da zna šta se dešava u Pojasu Gaze, smatra Muhamed Movad, urednik Al Džazire.

„Pogođeni su u šatoru, nisu u tom trenutku izveštavali na terenu", dodao je.

Izrael od početka rata ne dozvoljava nezavisno izveštavanje stranim novinarima iz Gaze, pa se mnogi mediji oslanjaju na nekolicinu reportera koji su tamo.

Movad smatra da izraelska vlada želi da „ućutka" sve medije koji izveštavaju iz gaze, što „nije viđeno u modernoj istoriji".

Al-Šarif se neposredno pre smrti spremao da na platformi Iks objavi da Izrael intenzivno bombarduje grad Gazu.

Objava je izašla nakon što je saopšteno da je poginuo, a deluje da je unapred pripremljena i da ju je objavio njegov prijatelj.

Muhamed Kiregeh je stradao u napadu na novinarski šator kod bolnice Al-Šifa
AFP
Muhamed Kiregeh je stradao u napadu na novinarski šator kod bolnice Al-Šifa

Na snimku čiju je verodostojnost BBC potvrdio, vide se muškarci koji nose tela poginulih, neki od njih uzvikuju Kiregehovo ime, dok muškarac sa novinarskim prslukom kaže da je jedno od tela Al-Šarifovo.

Ukupno sedmoro ljudi je stradalo u napadu, prema tvrdnjama Al Džazire.

U julu su iz te medijske kuće, Ujedinjenih nacija i CPJ-a saopštili da je Al-Šarifov život ugrožen i urgirali su da bude zaštićen.

Istog meseca su iz izraelske vojske na platformi Iks optužili novinara da je član Hamasa, što su iz UN nazvali „neosnovanom tvrdnjom i očiglednim napadom na novinare".

Novinarska ekipa Al Džazire bila je u šatoru ispred bolnice Al-Šifa u gradu Gazi
Ebrahim Hajjaj/ Reuters
Novinarska ekipa Al Džazire bila je u šatoru ispred bolnice Al-Šifa u gradu Gazi

U najskorijoj objavi izraelskih snaga, Šarif je optužen da se predstavlja kao novinar, iako je ranije „objavljivao obaveštajne podatke poput lista sa terorističkih obuka", čime potvrdio pripadnost vojnoj grupi.

Ovo nije prvi put da Izrael napada i ubija novinare Al Džazire u Gazi, za koje u Tel Avivu tvrde da rade za Hamas.

Prošle godine je stradao novinar Ismael al-Gul u vazdušnom napadu, kada je poginuo i kamerman Rami al-Rifi.

Za al-Gula su iz IDF-a tvrdili da je učestvovao u napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, što su iz Al Džazire oštro odbacili.

Od početka izraelske invazije na Gazu stradalo je 186 novinara, prema podacima CPJ-a.

Pogledajte video: Kako je biti novinar i stanovnik Gaze istovremeno

Novinarima u Gazi preti i glad i sve teže uspevaju da prehrane porodice, na šta su BBC, kao i agencije Rojters, Frans pres i Asošiejted pres upozoravali u zajedničkom saopštenju prošlog meseca.

Ponekad prođe nekoliko dana između obroka, kažu troje frilensera koji izveštavaju za BBC iz Gaze, od kojih je jedan i kolabirao na terenu.

Na masovnu glad u pojasu upozorava više od 100 međunarodnih humanitarnih organizacija i grupa za zaštitu ljudskih prava.

Izrael kontroliše priliv humanitarne pomoći u Gazu i optužuje te organizacije da „sprovode propagandu za Hamas".

Kopnena invazija na Gazu traje od 7. oktobra 2023, kada je Hamas u napadu na severu Izraela ubio oko 1.200 ljudi i zarobio još 251.

Od tada je u Gazi stradalo više od 61.000 ljudi, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja koje kontroliše Hamas.

Dodatno izveštavanje: Šajan Sardarizadeh, BBC Tim za proveru podataka.

Pogledajte i ovaj video: 'Bio sam svedok ratnih zločina' u Gazi - bivši zaposleni u Fondaciji za humanitarnu pomoć za BBC

(BBC News, 08.11.2025)

BBC News
BBC News

