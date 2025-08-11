Sahranjeni novinari Al Džazire koje su ubile izraelske snage u Gazi

BBC News pre 19 minuta | Ejmi Voker i Tifani

EPA/Shutterstock Veliki broj ljudi došao je na sahranu novinara, a preko njihovih tela stavljeni su pres prsluci

Sahranjeno je petoro novinara Al Džazire, koji su bili među sedam ljudi poginulih tokom izraelskog napada kod bolnice Al-Šifa u gradu Gazi, saopštili su iz te televizije.

Među njima je i poznati reporter Anas al-Šarif.

Veliki broj ljudi došao je na sahranu novinara, a preko njihovih tela stavljeni su prsluci sa natpisom: Press.

UN su osudile ubistva rekavši da je u pitanju „teško kršenje međunarodnog humanitarnog prava".

Al-Šarif i njegov kolega dopisnik Muhamed Kiregeh, zajedno sa kamermanima Ibrahimom Zaherom, Muhemedom Nufalom i Moamen Alivom, bili su u novinarskom šatoru kod glavnog ulaza u bolnicu u trenutku napada.

„Namerno izvedeno ubistvo" u nedelju je „još jedan očigledan i unapred smišljen napad na slobodno novinarstvo", kažu iz Al Džazire.

Izraelska vojska potvrdila je da im je meta bio Anas al-Šarif, za koga tvrde da je „šef terorističke ćelije Hamasa".

„Izraelska vojska više puta označavala palestinske novinare kao militante, često bez proverljivih dokaza", piše u saopštenju Asocijacije stranih novinara.

Izrael nije ponudio dokaze za te tvrdnje, kažu iz Komiteta za zaštitu novinara (CPJ), dodajući da su zgroženi ubistvom Anasa al-Šarifa.

„Tu praksu smo već videli od Izraela, ne samo tokom ovog rata, već prethodnih decenija", dodaju.

Ubijeni reporter je bio akreditovan i predstavljao je „jedini glas" na osnovu kojeg je svet mogao da zna šta se dešava u Pojasu Gaze, smatra Muhamed Movad, urednik Al Džazire.

„Pogođeni su u šatoru, nisu u tom trenutku izveštavali na terenu", dodao je.

Al Jazeera Anas al-Šarif redovno je izveštavao iz Gaze, saopštili su iz Al Džazire

Izrael od početka rata ne dozvoljava nezavisno izveštavanje stranim novinarima iz Gaze, pa se mnogi mediji oslanjaju na nekolicinu reportera koji su tamo.

Movad smatra da izraelska vlada želi da „ućutka" sve medije koji izveštavaju iz Gaze, što „nije viđeno u modernoj istoriji".

Filip Lazarini, šef UNRVA rekao je da je „užasnut" ubistvima, dodajući da „novinari moraju biti zaštićeni".

Al-Šarif se neposredno pre smrti spremao da na platformi Iks objavi da Izrael intenzivno bombarduje grad Gazu.

Objava je izašla nakon što je saopšteno da je poginuo, a deluje da je unapred pripremljena i da ju je objavio njegov prijatelj.

AFP Muhamed Kiregeh je stradao u napadu na novinarski šator kod bolnice Al-Šifa

Na snimku čiju je verodostojnost BBC potvrdio, vide se muškarci koji nose tela poginulih, neki od njih uzvikuju Kiregehovo ime, dok muškarac sa novinarskim prslukom kaže da je jedno od tela Al-Šarifovo.

Ukupno sedmoro ljudi je stradalo u napadu, prema tvrdnjama Al Džazire.

U julu su iz te medijske kuće, Ujedinjenih nacija i CPJ-a saopštili da je Al-Šarifov život ugrožen i urgirali su da bude zaštićen.

Istog meseca su iz izraelske vojske na platformi Iks optužili novinara da je član Hamasa, što su iz UN nazvali „neosnovanom tvrdnjom i očiglednim napadom na novinare".

Ebrahim Hajjaj/ Reuters Novinarska ekipa Al Džazire bila je u šatoru ispred bolnice Al-Šifa u gradu Gazi

U najskorijoj objavi izraelskih snaga, Šarif je optužen da se predstavlja kao novinar, iako je ranije „objavljivao obaveštajne podatke poput lista sa terorističkih obuka", čime je, tvrde, potvrdio pripadnost vojnoj grupi.

Ovo nije prvi put da Izrael napada i ubija novinare Al Džazire u Gazi, za koje u Tel Avivu tvrde da rade za Hamas.

Prošle godine je stradao novinar Ismael al-Gul u vazdušnom napadu, kada je poginuo i kamerman Rami al-Rifi.

Za al-Gula su iz IDF-a tvrdili da je učestvovao u napadu Hamasa na Izrael 7. oktobra 2023, što su iz Al Džazire oštro odbacili.

Od početka izraelske invazije na Gazu stradalo je 186 novinara, prema podacima CPJ-a.

Novinarima u Gazi preti i glad i sve teže uspevaju da prehrane porodice, na šta su BBC, kao i agencije Rojters, Frans pres i Asošiejted pres upozoravali u zajedničkom saopštenju prošlog meseca.

Ponekad prođe nekoliko dana između obroka, kažu troje frilensera koji izveštavaju za BBC iz Gaze, od kojih je jedan i kolabirao na terenu.

Na masovnu glad u pojasu upozorava više od 100 međunarodnih humanitarnih organizacija i grupa za zaštitu ljudskih prava.

Izrael kontroliše priliv humanitarne pomoći u Gazu i optužuje te organizacije da „sprovode propagandu za Hamas".

Kopnena invazija na Gazu traje od 7. oktobra 2023, kada je Hamas u napadu na severu Izraela ubio oko 1.200 ljudi i zarobio još 251.

Od tada je u Gazi stradalo više od 61.000 ljudi, pokazuju podaci Ministarstva zdravlja koje kontroliše Hamas.

Dodatno izveštavanje: Šajan Sardarizadeh, BBC Tim za proveru podataka.

