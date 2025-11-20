Zelenski odbio američki plan za kraj rata: Hitno otkazan sastanak sa liderom Ukrajine u Turskoj: "Došao je sa drugim planom, koji Rusija neće prihvatiti"

Blic pre 2 sata
Zelenski odbio američki plan za kraj rata: Hitno otkazan sastanak sa liderom Ukrajine u Turskoj: "Došao je sa drugim planom…
Plan SAD je prethodno predstavljen Rustemu Umerovu, sekretaru Saveta za nacionalnu bezbednost Ukrajine Razlog otkazivanja bio je nezainteresovanost Zelenskog za američki plan rešavanja ukrajinske krize Specijalni izaslanik predsednika Sjedinjenih Država, Stiv Vitkof, nije održao sastanak sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim nakon što se ispostavilo da lider Ukrajine nije nameravao da razgovara o novom američkom planu za rešavanje ukrajinske krize, piše
Danas pre 1 sat
Kurir pre 14 minuta
Kurir pre 9 minuta
Politika pre 14 minuta
Danas pre 19 minuta
Kurir pre 1 sat