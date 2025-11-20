Trampov specijalni izaslanik i Zelenski se neće sastati u Ankari, ukrajinski predsednik nezadovaljan mirovnim planom SAD

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof trebalo je da se danas u Ankari sastane sa Volodimirom Zelenskim da bi razgovarali o novom mirovnom planu američkog predsednika Donalda Trampa, ali do sastanka nije došlo zbog toga što je ukrajinski predsednik stigao sa drugačijim planom, prenosi Ukrajinska pravda.

Jedan američki zvaničnik rekao je za Aksios da je sastanak otkazan kada je postalo jasno da Zelenski nije zainteresovan za razgovor o američkom planu, već je došao u Ankaru sa planom koji su predložili evropski partneri Ukrajine i zahtevao je da se on razmatra u širem formatu, koji bi uključio evropske zemlje. Zvaničnik je rekao i da je Tramp ovlastio Vitkofa da pokuša da postigne dogovor sa Zelenskim, ali je podržao njegovu odluku da otkaže sastanak. „Sada ćemo