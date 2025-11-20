Trampov specijalni izaslanik i Zelenski se neće sastati u Ankari, ukrajinski predsednik nezadovaljan mirovnim planom SAD

Danas pre 4 sati  |  FoNet
Trampov specijalni izaslanik i Zelenski se neće sastati u Ankari, ukrajinski predsednik nezadovaljan mirovnim planom SAD

Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof trebalo je da se danas u Ankari sastane sa Volodimirom Zelenskim da bi razgovarali o novom mirovnom planu američkog predsednika Donalda Trampa, ali do sastanka nije došlo zbog toga što je ukrajinski predsednik stigao sa drugačijim planom, prenosi Ukrajinska pravda.

Jedan američki zvaničnik rekao je za Aksios da je sastanak otkazan kada je postalo jasno da Zelenski nije zainteresovan za razgovor o američkom planu, već je došao u Ankaru sa planom koji su predložili evropski partneri Ukrajine i zahtevao je da se on razmatra u širem formatu, koji bi uključio evropske zemlje. Zvaničnik je rekao i da je Tramp ovlastio Vitkofa da pokuša da postigne dogovor sa Zelenskim, ali je podržao njegovu odluku da otkaže sastanak. „Sada ćemo
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Zelenski odbio američki plan za kraj rata: Hitno otkazan sastanak sa liderom Ukrajine u Turskoj: "Došao je sa drugim planom…

Zelenski odbio američki plan za kraj rata: Hitno otkazan sastanak sa liderom Ukrajine u Turskoj: "Došao je sa drugim planom, koji Rusija neće prihvatiti"

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Razotkrivena zavera: Dvojica Ukrajinaca optužena za sabotažu poljskih železnica: "to je teroristički akt u korist Rusije"

Razotkrivena zavera: Dvojica Ukrajinaca optužena za sabotažu poljskih železnica: "to je teroristički akt u korist Rusije"

Blic pre 18 minuta
Tusk: Sa Zelenskim dogovorena saradnja poljskih i ukrajinskih službi i železnica

Tusk: Sa Zelenskim dogovorena saradnja poljskih i ukrajinskih službi i železnica

Blic pre 33 minuta
Šok za NATO: Nemačka ne ostvaruje cilj od 3,5 odsto BDP-a za odbranu

Šok za NATO: Nemačka ne ostvaruje cilj od 3,5 odsto BDP-a za odbranu

Blic pre 1 sat
Peskov: Razgovor Putina i Trampa mogao bi biti organizovan u bilo kom trenutku, ali...

Peskov: Razgovor Putina i Trampa mogao bi biti organizovan u bilo kom trenutku, ali...

Kurir pre 1 sat
Dosijei o Epstajnu biće objavljeni u roku od 30 dana: Kongres primorao administraciju da ih obelodani, oglasilo se…

Dosijei o Epstajnu biće objavljeni u roku od 30 dana: Kongres primorao administraciju da ih obelodani, oglasilo se Ministarstvo pravde SAD

Kurir pre 1 sat