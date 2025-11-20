Nemačka agencija o diktatoru: Pola veka od Frankove smrti njegovo nasleđe je u Španiji življe nego ikada!

Bliži se 50. godišnjica smrti diktatora Fransiska Franka i sigurno će je bučno obeležiti mnogi Španci, a analitičari upozoravaju da je Franko pola veka od svoje smrti prisutniji nego ikada u Španiji, koja se nikada nije ozbiljno suočila sa svojom mučnom prošlošću, piše nemačka novinska agencija dpa.

Agencija piše da će se danas ljudi širom Španije okupiti po crkvama i kafanama da bi izrazili poštovanje diktatoru, i da će "poneki, kao i toliko puta proteklih godina, bez stida salutirati nacistički i urlati himne režima", a na ulicama će se "sigurno ponovo čuti uzvici poput 'viva Franko', pa i 'viva Hitler'". Francisko Franko je, podseća dpa, u Španskom građanskom ratu uz pomoć Adolfa Hitlera i Benita Musolinija porazio posvađanu republikansku vojsku, a zatim