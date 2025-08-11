Tramp raspoređuje Nacionalnu gardu na ulice Vašingtona

BBC News pre 2 sata | Maks Maca - BBC Njuz

Nicholas.T.Ansell/PA Wire

Nacionalna garda na ulicama Vašingtona.

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je odluku na konferenciji za medije 11. avgusta.

Rekao je da stavlja gradsku policiju pod federalnu kontrolu, kako bi se, tvrdi, obračunao sa kriminalom i beskućništvom u glavnom gradu.

Tramp je rekao da beskućnici moraju biti „iseljeni" iz glavnog grada SAD.

Gradonačelnica prestonice se usprotivila poređenju Vašingtona sa Bagdadom u Iraku, koje je izneo Trampov savetnik.

Republikanski predsednik najavio je predstavljanje plana da Vašington postane „bezbedniji i lepši nego ikada pre".

„Ne očekujemo porast kriminala", uzvratila je gradonačelnica Mjuriel Bauser.

Tramp je u julu potpisao uredbu kojom se olakšava hapšenje beskućnika, a prošle nedelje je uputio federalne snage reda na ulice Vašingtona.

„Beskućnici moraju da budu iseljeni, odmah", napisao je Tramp na njegovoj društvenoj mreži Istina ( Truth Social ) 10. avgusta.

„Obezbedićemo vam mesto gde možete da budete, ali daleko od prestonice.

„Kriminalci, ne morate da se iselite. Strpaćemo vas u zatvor gde i pripadate."

Pored fotografija šatora i smeća, Tramp je napisao: „Neće više biti 'Gospodina Dobrice'. Želimo nazad našu prestonicu", dodao je.

Iako još nisu poznati detalji plana, Tramp je 2022. godine predložio iseljavanje beskućnika u „visoko kvalitetne šatore", postavljene na jeftinom zemljištu van grada, gde bi im bila dostupna kupatila i zdravstvena usluga.

Getty Images Šatorsko naselje uklonjeno iz centra Vašingtona 2023. godine

Tramp je 8. avgusta federalnim agentima, među kojima su i pripadnici Policije nacionalnih parkova SAD, Uprave za borbu protiv droga (DEA), Federalnog istražnog biroa (FBI), da suzbiju kriminal u Vašingtonu.

Grad je „potpuno van kontrole", kaže on.

Zvaničnik Bele kuće rekao je za NPR da je oko 450 pripadnika snaga reda bilo angažovano 9. avgusta.

Trampova odluka usledila je pošto je 19-godišnji bivši zaposleni u Odeljenju za efektivnost vlade (DOGE) napadnut tokom navodnog pokušaja krađe auta u Vašingtonu.

Tramp je pisao o ovom napadu na društvenim mrežama, objavljujući fotografije povređenog.

„Tačno je da smo 2023. godine imali ogroman skok kriminala, ali ovo nije 2023.

„Više od dve godine smo radili na suzbijanju nasilnog kriminala u gradu" i sada je na najmanjem nivou u poslednjih 30 godina, rekla je gradonačelnica Mjuriel Bauser za MSNBC.

Ona je kritikovala Stefana Milera, zamenika šefa osoblja u Beloj kući, zbog izjave da je američka prestonica „nasilnija od Bagdada (glavnog grada Iraka)".

„Svako poređenje sa državom uništenom ratom je preterano i netačno", rekla je.

Stopa ubistava po glavi stanovnika u Vašingtonu je relativno visoka u poređenju sa drugim američkim gradovima.

Od početka godine bilo je 98 ubistava.

Federalni podaci iz januara sugerišu međutim da je Vašington prošle godine zabeležio najniže ukupne stope nasilnog kriminala, kada se u obzir uzmu krađe automobila, napadi i pljačke, u poslednje tri decenije.

Pogledajte video: Život beskućnika iz Vašingtona - od hladne klupe do prodavca kuća

Tramp je najavio konferenciju za novinare na kojoj će govoriti o planovima za suzbijanje kriminala u Vašingtonu.

Rekao je da planira da stavi tačku na „zločine, ubistva i smrt" u gradu i njegovom „fizičkom renoviranju".

Za gradonačelnicu Bauser rekao je da „dobra osoba koja je pokušala", dodajući da je uprkos njenim naporima, kriminala sve više, a grad je postao „prljaviji i manje privlačan".

Community Partnership , organizacija koja pokušava da smanji broj beskućnika u Vašingtonu,rekla je za Rojters da u gradu od 700.000 stanovnika svake večeri ima oko 3.782 beskućnika.

Većina ih je u skloništima, ali oko 800 je „na ulici".

Grad Vašington je pod upravom federalne vlade, koja može da poništi određene lokalne zakone.

Tramp je pre nekoliko dana zapretio da će preuzeti vašingtonsku policiju, ali je Bauser rekla da to nije moguće.

„U zakonu su navedeni konkretni uslovi koji bi omogućile predsedniku da ima veću kontrolu nad našim policijskim odeljenjem.

„Nijedan od tih uslova trenutno ne postoji u našem gradu", rekla je gradonačelnica Vašingtona.

Toom prethodnog mandata, a i sada, Tramp je kritikovao više gradskih uprava koje vode zvaničnici Demokratske stranke.

Poslednjih meseci sukobio se sa upravom Los Anđelesa pošto je naredio da se hiljade pripadnika Nacionalne garde razračunaju sa protestima zbog ilegalnih migranata.

Angažovanje nacionalne garde postalo je predmet pravne borbe, koja će imati sudski epilog.

(BBC News, 08.11.2025)