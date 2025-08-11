Požari u Crnoj Gori delimično pod kontrolom, Srbija šalje pomoć

Beta pre 1 sat

Crna Gora zatražila je pomoć u gašenju požara od Evropske unije (EU) i od Srbije nakon što je danas u okolini Podgorice izbilo nekoliko požara zbog kojih je evakuisano nekoliko porodica, a vatra ugrozila desetine kuća.

To je agenciji Mina potvrdio direktor Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović.

Po njegovim rečima aktivna su tri požara u okolini Podgorice i dva na crnogorskom primorju, iznad Biljarice i Čanja.

"Pomoć je tražena od Mehanizma civilne zaštite EU, uputili smo taj zahtev kao članica Mehanizma. Tražili smo pomoć od Srbije i oni će vjerovatno brzo poslati helikopter Kamov, nosivosti pet tona", rekao je Bešović.

U međuvremenu, potpredsednik vlade Srbije Ivica Dačić je saopštio da je Srbija u Crnu Goru poslala helikopter Kamov Ka-32 sa sedam pripadnika ministarstva unutrašnjih poslova koji će pomagati u gašenju požara u Đurkovićima kod Podgorice.

Najkomplikovanija situacija je u Đurkovićima,odakle je evakuisano nekoliko porodica. Vatra nošena jakim vetrom primakla se i ugrozila kuće u Đurkovićima i Gornjim Rogamima, saopšteno je iz lokalne službe spašavanja. U toj službi kažu da je požar na tim lokacijama "delimično" pod kontrolom.

Izgoreli su pomoćni objekti, a nekoliko kuća je spašeno od požara, među kojima i jedna čiji je krov zahvatio plamen.

U gašenju požara na nepristupačnom terenu, uključene su sve raspoložive snage MUP-a koje koriste i robot vozilo, vatrogasci iz više gradova, Vojska Crne Gore...

Veliko požar iznad Čanja koji je ugrožavao naselja kada se vatra spustila i približila kućama je pod kontrolom.

U celoj Crnoj Gori danas su zabežene ekstremno visoke temperature i do 40 stepeni celzijusa.

U celoj zemlji je na snazi crveni meteo alarm, koji podrazumeva temperaturne maksimume, vetar jačine veće od 40 kilometara na času i visok stepen opasnosti od požara.

(Beta, 11.08.2025)

Ključne reči

Crna GoraEvropska UnijaPodgoricaEUpožar

