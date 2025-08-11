Crna Gora traži pomoć od NATO za gašenje požara, vatra i dalje u šest opština

Vlada Crne Gore će tražiti pomoć NATO za gašenje šumskih požara iz vazduha preko, jer se vatra i večeras širi na više lokacija, uključujući oko Podgorice, gde je tokom dana izgorelo nekoliko kuća i povređeno više vatrogasaca. „Prema proceni ministarstva unutrašnjih poslova, Direktorata za zaštitu i spasavanje, trenutni raspoloživi resursi nisu dovoljni za efikasno suzbijanje požara, posebno u teško pristupačnim područjima i u uslovima visokih temperatura, jakog