Proširenje "Sunca" i dve nove mere u Loznici obeležen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom (foto)

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, obeležava se svake godine 3. decembra, a tim povodom danas je loznički Dnevni boravak za decu, omladinu i odrasle sa smetnjama u razvoju, "Sunce", posetila gradonačelnica Dragana Lukić sa saradnicima.

Oni su za štićenike "Sunca", koje deluje u sklopu Centra za socijalni rad, doneli novogodišnje paketiće, a sa njima su proveli neko vreme u razgovoru i pomažući im u pravljenju prazničnih čestitki. Lukićeva je rekla da je ovaj dan posvećen isticanju prava, jednakih mogućnosti, ali i pune društvene uključenosti svih osoba sa invaliditetom, ''dan kada svaki pojedinac, svaka zajednica, treba da se podseti koliko je važno negovanje različitosti jer samo tako možemo