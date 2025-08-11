Policija na putu između Zrenjanina i Novog Sada zatekla jezivu scenu: Vozio motocikl brzinom od 216 kilometara na sat, a ograničenje 80!

Policija je danas između Zrenjanina i Novog Sada zaustavila motociklistu koji je divljao vozeći čak 216 kilometara na sat!

Policija je danas na putu između Zrenjanina i Novog Sada, presretačem zaustavila vozača (53) motocikla marke "Kawasaki", koјi se kretao brzinom od 216 kilometara na čas, na delu puta gde јe ograničenje 80 kilometara na čas. Protiv motocikliste će biti podneta prekršaјna priјava za nasilničku vožnju. (Tanjug)
