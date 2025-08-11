Uhvaćen motocikista koji je divljao na putu Zrenjanin - Novi Sad: Vozio 216 kilometara na sat tamo gde je ograničenje 80

Policija je juče na putu Zrenjanin - Novi Sad zaustavila vozača motocikla ''kawasaki" koji se kretao brzinom od 216 kilometara na čas, skoro triput većom brzinom od dopuštenih 80 kilometara na čas. Policijska uprava u Zrenjaninu je saopštila da će protiv njega biti podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Zaustavljen je uz pomoć "presretača" - policijskog automobila bez oznaka. Kurir.rs/Beta