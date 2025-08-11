Tramp krenuo u akciju: "Odmah ćemo vas iseliti!" Ima novu metu, ovoj grupi poručio: "Vi ćete u zatvor"

Blic pre 4 sati
Tramp krenuo u akciju: "Odmah ćemo vas iseliti!" Ima novu metu, ovoj grupi poručio: "Vi ćete u zatvor"

Američki predsednik Donald Tramp obećao je danas da će izbaciti beskućnike iz glavnog grada i pritvoriti kriminalce, dok je gradonačelnica Vašingtona rekla da se grad ne suočava sa porastom kriminala.

"Beskućnici moraju da se isele, SADA. Mi ćemo vam dati smeštaj, ali daleko od glavnog grada. Kriminalci, ne morate da se krećete. Stavićemo vas u zatvor, gde pripadate", napisao je Tramp na Truth Social. Bela kuća je odbila da objasni koje zakonsko ovlašćenje će Tramp koristiti za iseljenje ljudi iz Vašingtona. Predsednik kontroliše samo zemljišta i zgrade u federalnom vlasništvu u gradu. Prema Partnerstvu zajednice, organizaciji koja radi na smanjenju beskućništva
