Umrla dva meseca posle sina: Gabi Novak prošla kroz pakao zbog Matije, dva puta bio na lečenju: "Problem sa alkoholom traje 16 godina"

Blic pre 29 minuta
Umrla dva meseca posle sina: Gabi Novak prošla kroz pakao zbog Matije, dva puta bio na lečenju: "Problem sa alkoholom traje 16…

Čuvena pevačica Gabi Novak umrla je u 89. godini, samo dva meseca nakon sina Matije Dedića.

Gabi Novak je sa Arsenom Dedićem imala sina Matiju koji je u junu umro u 53. godini života. Još 2007. godine hrvatski mediji pisali su o njegovoj borbi sa zavisnošću od alkohola, a i on je govorio o bolničkom lečenju. - Mislio sam, bojao sam se da će biti kriza, ali ništa od toga. Problemi s alkoholom kod mene traju već 16 godina. Muzika je uzela svoj danak. U jednom trenutku došao sam do tačke u kojoj nisam mogao da vežbam ili komponujem bez alkohola. Sad je to
