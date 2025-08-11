Umrla dva meseca posle sina: Gabi Novak prošla kroz pakao zbog Matije, dva puta bio na lečenju: "Problem sa alkoholom traje 16 godina"

Čuvena pevačica Gabi Novak umrla je u 89. godini, samo dva meseca nakon sina Matije Dedića.

Gabi Novak je sa Arsenom Dedićem imala sina Matiju koji je u junu umro u 53. godini života. Još 2007. godine hrvatski mediji pisali su o njegovoj borbi sa zavisnošću od alkohola, a i on je govorio o bolničkom lečenju. - Mislio sam, bojao sam se da će biti kriza, ali ništa od toga. Problemi s alkoholom kod mene traju već 16 godina. Muzika je uzela svoj danak. U jednom trenutku došao sam do tačke u kojoj nisam mogao da vežbam ili komponujem bez alkohola. Sad je to