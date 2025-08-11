Josipa Lisac oprostila se od Gabi Novak: Voljenoj koleginici uputila reči koje slamaju srca

Pevačica Gabi Novak preminula je danas, 11. avgusta, u 89. godini nakon borbe sa teškom upalom pluća.

Od velike muzičke zvezde oprostili su se mnogi prijatelji i kolege među kojima je i Josipa Lisac. - U 12:30 se sastajemo u restiću, rekla je. Mrmljala sam u sebi, jer mi je to bilo malo prerano. Skužila je i dodala: "Dobro, dajem ti pola sata fore." Gabi, slavićemo te zauvek... Divna ženo, puna hrabrosti, umetnosti, saosećanja, ljudskosti... Volim te... - poručila je muzička diva pored niza njihovih zajedničkih fotografija. Čuvena hrvatska pevačica Gabi Novak