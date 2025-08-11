Josipa Lisac oprostila se od Gabi Novak: Voljenoj koleginici uputila reči koje slamaju srca

Kurir pre 1 sat  |  Index)
Josipa Lisac oprostila se od Gabi Novak: Voljenoj koleginici uputila reči koje slamaju srca

Pevačica Gabi Novak preminula je danas, 11. avgusta, u 89. godini nakon borbe sa teškom upalom pluća.

Od velike muzičke zvezde oprostili su se mnogi prijatelji i kolege među kojima je i Josipa Lisac. - U 12:30 se sastajemo u restiću, rekla je. Mrmljala sam u sebi, jer mi je to bilo malo prerano. Skužila je i dodala: "Dobro, dajem ti pola sata fore." Gabi, slavićemo te zauvek... Divna ženo, puna hrabrosti, umetnosti, saosećanja, ljudskosti... Volim te... - poručila je muzička diva pored niza njihovih zajedničkih fotografija. Čuvena hrvatska pevačica Gabi Novak
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Umrla Gabi Novak

Umrla Gabi Novak

Beta pre 44 minuta
Ovo su naslednice Gabi Novak i Arsena Dedića: Ćerka kantautora postala majka sa 49 godina, a unuka je prava lepotica – i bori…

Ovo su naslednice Gabi Novak i Arsena Dedića: Ćerka kantautora postala majka sa 49 godina, a unuka je prava lepotica – i bori se sa autoimunom bolešću (FOTO)

Nova pre 2 sata
"Otišla je jedinstvena Gabi Novak": Kolege i prijatelji poslednji pozdrav uputili su legendarnoj pevačici

"Otišla je jedinstvena Gabi Novak": Kolege i prijatelji poslednji pozdrav uputili su legendarnoj pevačici

Kurir pre 3 sata
„Teško je govorila, znala sam da neće dugo“: Tereza Kesovija otkrila kako su izgledali poslednji dani Gabi Novak

„Teško je govorila, znala sam da neće dugo“: Tereza Kesovija otkrila kako su izgledali poslednji dani Gabi Novak

Nova pre 4 sati
Gabi Novak i Arsen Dedić se upoznali dok je bila udata, na brak čekali godinama: Ljubav im obeležila velika tragedija, bila je…

Gabi Novak i Arsen Dedić se upoznali dok je bila udata, na brak čekali godinama: Ljubav im obeležila velika tragedija, bila je uz njega do poslednjeg trenutka

Kurir pre 4 sati
Josipa Lisac se oprostila od Gabi Novak: Pevačica slomljena zbog smrti prijateljice "Volim te..."

Josipa Lisac se oprostila od Gabi Novak: Pevačica slomljena zbog smrti prijateljice "Volim te..."

Telegraf pre 4 sati
Život i ljubav Gabi Novak kao najlepši scenario! Od burnih brakova i muzike do večne veze sa Arsenom, preminula samo dva…

Život i ljubav Gabi Novak kao najlepši scenario! Od burnih brakova i muzike do večne veze sa Arsenom, preminula samo dva meseca nakon gubitka sina

Dnevnik pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaJosipa Lisacgabi novak

Zabava, najnovije vesti »

(Paparaco) nakon urgentnog, zabrinuta i umorna: Vesna Zmijanac se zatvorila u vilu na Bukulji, ali usledilo je iznenađenje -…

(Paparaco) nakon urgentnog, zabrinuta i umorna: Vesna Zmijanac se zatvorila u vilu na Bukulji, ali usledilo je iznenađenje - nije sama

Blic pre 29 minuta
"Milan Stanković nam je okrenuo leđa": Otac Rade Manojlović iskreno: "Pomagala mu je finansijski, a on se nije udostojio..."

"Milan Stanković nam je okrenuo leđa": Otac Rade Manojlović iskreno: "Pomagala mu je finansijski, a on se nije udostojio..."

Blic pre 24 minuta
Obračun ispred studija: Kačavenda srela Ivana Marinkovića, pa ga vređala: Aneli zapevala rođendansku pesmu, pa je ovako…

Obračun ispred studija: Kačavenda srela Ivana Marinkovića, pa ga vređala: Aneli zapevala rođendansku pesmu, pa je ovako nazvala (video)

Blic pre 34 minuta
Luka Vujović verio Aneli Ahmić: Izveli je sa rođendana sa povezom na očima, pa kleknuo pred njom - rekla mu "da", zasijao…

Luka Vujović verio Aneli Ahmić: Izveli je sa rođendana sa povezom na očima, pa kleknuo pred njom - rekla mu "da", zasijao prsten (video)

Blic pre 58 minuta
Soraja (25) kupila majicu za 250 dinara na Šejnu pa je ponela na more: Ubrzo je trpela nesnosne bolove zbog rana po telu (foto)…

Soraja (25) kupila majicu za 250 dinara na Šejnu pa je ponela na more: Ubrzo je trpela nesnosne bolove zbog rana po telu (foto)

Blic pre 39 minuta