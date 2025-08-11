Novinar Al Džazire ubijen u Gazi, izraelska vojska tvrdi da je bio saradnik Hamasa

Danas pre 1 sat  |  Beta-AP
Novinar Al Džazire ubijen u Gazi, izraelska vojska tvrdi da je bio saradnik Hamasa

Medijska kuća Al Džazira objavila je danas da je njen dopisnik Anas al-Šarif ubijen u gradu Gazi, što je potvrdila i izraelska vojska.

Al Džazira je dodala da je Šarif sa još nekoliko novinara ubijen u šatoru, prema rečima direktora bolnice Šifa u Gazi. Izraelska vojska je saopštila da se Šarif pretvarao da je novinar, a da je zapravo delovao sa islamističkom grupom Hamas. Komitet za zaštitu novinara (CPJ) saopštio je u julu da je zabrinut za Šarifovu bezbednost, kao i da je on na meti izraelske vojske.
