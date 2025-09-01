Modi i Putin potvrdili poseban odnos dok je Indija u problemima sa SAD zbog uvoza ruske nafte

Beta pre 48 minuta

Indijski premijer Narendra Modi i predsednik Rusije Vladimir Putin sastali su se danas tokom samita u Kini što je pokazatelj produbljivanja veza u vreme kada su odnosi Nju Delhija sa Vašingtonom zategnuti zbog kupovine ruske nafte.

Dvojica lidera su razgovarala pošto su prisustvovala ključnoj sednici Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) u lučkom gradu Tjenđinu, gde su se razgovori fokusirali na regionalnu stabilnost, bilateralnu trgovinu i saradnju u energetici.

Modi je partnerstvo s Moskvom nazvao "posebnim i privilegovanim", a Putin se obratio Modiju kao "dragom prijatelju" i pozdravio veze Rusije sa Indijom kao "posebne, prijateljske i poverljive".

"Rusija i Indija decenijama održavaju posebne odnose. Prijateljske, poverljive. To je temelj za razvoj naših odnosa u budućnosti", rekao je Putin i dodao da su ti odnosi "apsolutno nestranačke prirode, podržava ih ogromna većina naroda u obe zemlje".

Putin planira da otputuje u Indiju u decembru na 23. godišnji samit Indija-Rusija, rekao je njegov savetnik za spoljne poslove Jurij Ušakov.

Modi je iskoristio sastanak ŠOS-a da pozdravi mirovne inicijative za zaustavljanje rata Rusije protiv Ukrajine i pozvao ih da konstruktivno krenu napred.

"Da bismo što pre okončali sukob i trajno uspostavili mir, moramo naći način. To je poziv celog čovečanstva", rekao je Modi.

Na sastanku s Modijem Putina je pratila velika delegacija visokih državnih zvaničnika. Ruski državni mediji su izvestili da su, pre nego što su počeli formalni dijalog, Putin i Modi razgovarali nasamo skoro jedan sat u "aurusu", luksuznoj limuzini ruske proizvodnje koju Putin redovno ima i kada putuje u inostranstvo.

Nekoliko trenutaka pre nego što su se lideri na samitu postrojili za grupnu fotografiju, Modi je viđen kako steže Putinovu ruku sa žarom starog prijatelja i srdačnim osmehom, i Putin smešio i nasmejao, kineski predsednik Si Đinping se odmereno osmehnuo.

Sastanak Modija i Putina dobio je dodatni značaj jer je usledio nekoliko dana pošto je američki predsednik Donald Tramp (Trump) uveo dodatnih 25 odsto carina na uvoz tobe iz Indije, povećavši ukupne carine na čak 50 odsto, kao odgovor na kontinuiranu indijsku kupovinu ruske nafte po sniženim cenama.

Vašington je više puta upozoravao Nju Delhi da ne kupuje rusku sirovu naftu, za koju je rekao da delimično održava prihode Moskve za finansiranje rata u Ukrajini. Indija je branila svoj uvoz kao neophodan za zadovoljavanje rastućih energetskih potreba.

Rusija ima jake veze sa Indijom još od Hladnog rata, a značaj Nju Delhija kao ključnog trgovinskog partnera porastao je od iznijanja rata Moskve protiv Ukrajine.

Kina i Indija su postale ključni kupci ruske nafte pošto je Zapad izbegao njen izvoz da bi kaznio Moskvu.

Indija je obično kupovala većinu sirove nafte na Bliskom istoku, ali je ona, kao treći najveći uvoznik sirove nafte na svetu, posle Kine i SAD, počela je da je kupuje od Rusije po sniženim cenama. Rusija sada daje oko 37 odsto ukupnog uvoza nafte u Indiju, po analitičarima i indijskim zvaničnicima.

Trgovina Indije i Rusije je poslednjih godina naglo porasla i dostigla rekordnih 68,7 milijardi dolara u fiskalnoj 2024-25. godini tokom jake energetske saradnje.

Uvoz iz Rusije dostigao je oko 64 milijarde dolara, a izvoz iz Indije iznosio je svega oko pet milijardi dolara, po podacima indijske vlade.

(Beta, 01.09.2025)