Rusija u stalnom kontaktu sa saveznikom Putin se oglasio, pa pomenuo nuklearni program

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da su Rusija i Iran u stalnom kontaktu po različitim aspektima međunarodne agende, uključujući iranski nuklearni program

"U stalnom smo kontaktu po raznim aspektima međunarodne agende, uključujući i situaciju oko iranskog nuklearnog programa", rekao je Putin na sastanku sa iranskim kolegom Masudom Pezeškijanom na marginama samita Šangajske organizacije za saradnju ( ŠOS ) u Kini. Putin je ukazao na "posebnu prirodu višestranih rusko-iranskih odnosa". Kako je naveo, obim međusobne trgovine između Rusije i Irana raste, a u prvoj polovini 2025. godine trgovinski promet je povećan za