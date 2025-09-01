Nema nazad: Tramp odbio ponudu Indije, kaže da je "sada kasno"

Večernje novosti pre 1 sat
Nema nazad: Tramp odbio ponudu Indije, kaže da je "sada kasno"

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je Indija ponudila da smanji svoje carine na američku robu, na nulu, ali da je sada "kasno".

Foto: Printskrin - Sada su ponudili da smanje svoje carine na nulu, ali je već kasno. Trebalo je to da urade pre mnogo godina - naveo je Tramp u objavi na društvenoj mreži TruthSocial, prenosi Rojters. On je odnose Sjedinjenih Američkih Država sa Indijom nazvao "jednostranim". Trampova izjava usledila je nakon što su SAD uvele carine i do 50 odsto na indijsku robu i u vreme kada indijski premijer Narendra Modi učestvuje na dvodnevnom samitu Šangajske organizacije
