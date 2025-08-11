Život i ljubav Gabi Novak kao najlepši scenario! Od burnih brakova i muzike do večne veze sa Arsenom, preminula samo dva meseca nakon gubitka sina

Dnevnik pre 5 sati
Život i ljubav Gabi Novak kao najlepši scenario! Od burnih brakova i muzike do večne veze sa Arsenom, preminula samo dva…

Preminula Gabi Novak, a njena i Arsenova ljubavna priča je nešto posebno, nešto što može biti pravi scenario za ljubavni film.

Hrvatska pevačica Gabi Novak preminula je danas, u 89. godini, samo dva meseca nakon što je iznenada preminuo njen sin jedinac, Matija Novak. Rođena je u Berlinu 8. jula 1936. godine. Otac Đuro Novak i majka Elizabet Rejman, poreklom Nemica, upoznali su se na Hvaru, gde je on živeo, a ona došla na godišnji odmor. Nedugo nakon toga su se venčali. Najranije detinjstvo Gabi Novak provela je na Hvaru, kod babe i dede, gde su je roditelji sklonili od nadolazeće ratne
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Josipa Lisac oprostila se od Gabi Novak: Voljenoj koleginici uputila reči koje slamaju srca

Josipa Lisac oprostila se od Gabi Novak: Voljenoj koleginici uputila reči koje slamaju srca

Kurir pre 2 minuta
Ovo su naslednice Gabi Novak i Arsena Dedića: Ćerka kantautora postala majka sa 49 godina, a unuka je prava lepotica – i bori…

Ovo su naslednice Gabi Novak i Arsena Dedića: Ćerka kantautora postala majka sa 49 godina, a unuka je prava lepotica – i bori se sa autoimunom bolešću (FOTO)

Nova pre 1 sat
"Otišla je jedinstvena Gabi Novak": Kolege i prijatelji poslednji pozdrav uputili su legendarnoj pevačici

"Otišla je jedinstvena Gabi Novak": Kolege i prijatelji poslednji pozdrav uputili su legendarnoj pevačici

Kurir pre 1 sat
Gabi Novak i Arsen Dedić se upoznali dok je bila udata, na brak čekali godinama: Ljubav im obeležila velika tragedija, bila je…

Gabi Novak i Arsen Dedić se upoznali dok je bila udata, na brak čekali godinama: Ljubav im obeležila velika tragedija, bila je uz njega do poslednjeg trenutka

Kurir pre 3 sata
„Teško je govorila, znala sam da neće dugo“: Tereza Kesovija otkrila kako su izgledali poslednji dani Gabi Novak

„Teško je govorila, znala sam da neće dugo“: Tereza Kesovija otkrila kako su izgledali poslednji dani Gabi Novak

Nova pre 2 sata
Josipa Lisac se oprostila od Gabi Novak: Pevačica slomljena zbog smrti prijateljice "Volim te..."

Josipa Lisac se oprostila od Gabi Novak: Pevačica slomljena zbog smrti prijateljice "Volim te..."

Telegraf pre 2 sata
Poznati širom Balkana se opraštaju od Gabi Novak: Niko nije očekivao emotivnu poruku srpskog političara

Poznati širom Balkana se opraštaju od Gabi Novak: Niko nije očekivao emotivnu poruku srpskog političara

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

HrvatskaBerlin

Zabava, najnovije vesti »

"Ovo je čist debilizam": Veljko Ražnatović se oglasio nakon vesti da su ga pretukli u Cirihu: "Ne pamtim kad sam tamo bio…

"Ovo je čist debilizam": Veljko Ražnatović se oglasio nakon vesti da su ga pretukli u Cirihu: "Ne pamtim kad sam tamo bio poslednji put"

Blic pre 1 minut
Žena kupila ganc nov auto pa posle 30 minuta vožnje pobesnela i tražila da joj vrate pare zbog jednog dugmeta (video)

Žena kupila ganc nov auto pa posle 30 minuta vožnje pobesnela i tražila da joj vrate pare zbog jednog dugmeta (video)

Blic pre 21 minuta
Luka Vujović verio Aneli Ahmić: Izveli je sa rođendana sa povezom na očima, pa kleknuo pred nju - ona rekla "da", zasijao…

Luka Vujović verio Aneli Ahmić: Izveli je sa rođendana sa povezom na očima, pa kleknuo pred nju - ona rekla "da", zasijao prsten

Blic pre 11 minuta
Nazdravljaju šampanjcem, a sve pršti na torti: Luka iznenadio Aneli za rođendan, pa potkačio Asmina: "Dobar otac prvo da…

Nazdravljaju šampanjcem, a sve pršti na torti: Luka iznenadio Aneli za rođendan, pa potkačio Asmina: "Dobar otac prvo da bude..." (video)

Blic pre 27 minuta
"Nisam se čuo sa Lenom, valjda će se udostojiti da ostvarimo kontakt" Ivan Marinković o ćerki i Goci Tržan, a evo šta kaže o…

"Nisam se čuo sa Lenom, valjda će se udostojiti da ostvarimo kontakt" Ivan Marinković o ćerki i Goci Tržan, a evo šta kaže o Miljaninoj šali da je imala moždani udar: "nije mi bilo svejedno" (Video)

Blic pre 1 sat