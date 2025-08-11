Krivična prijava za muškarca za koga se sumnja da je izazvao požar u okolini Vranja

VRANJE Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju podneće krivičnu prijavu protiv pedesetdevetogodišnjeg muškarca iz okoline Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti. On je, kako se sumnja, 26. jula ove godine u selu Suvi Dol šibicom zapalio žbun, a požar se potom proširio na ovo i okolna sela Mečkovac i Moštanica, zahvativši stambene i poljoprivredne objekte, građevinske i poljoprivredne mašine,