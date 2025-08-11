Krivična prijava za muškarca za koga se sumnja da je izazvao požar u okolini Vranja

Jug press pre 1 sat
Krivična prijava za muškarca za koga se sumnja da je izazvao požar u okolini Vranja
VRANJE Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Vranju podneće krivičnu prijavu protiv pedesetdevetogodišnjeg muškarca iz okoline Vranja, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv opšte sigurnosti. On je, kako se sumnja, 26. jula ove godine u selu Suvi Dol šibicom zapalio žbun, a požar se potom proširio na ovo i okolna sela Mečkovac i Moštanica, zahvativši stambene i poljoprivredne objekte, građevinske i poljoprivredne mašine,
Otvori na jugpress.com

Povezane vesti »

Krivična prijava protiv osumnjičenog iz okoline Vranja: Šibicom zapalio žbun pa požar zahvatio tri sela

Krivična prijava protiv osumnjičenog iz okoline Vranja: Šibicom zapalio žbun pa požar zahvatio tri sela

N1 Info pre 1 sat
Uhapšen osumnjičeni za izazivanje velikog požara kod Vranja

Uhapšen osumnjičeni za izazivanje velikog požara kod Vranja

Serbian News Media pre 2 sata
Policija u Vranju rasvetlila tešku krađu – pronađeni ukradeni satovi

Policija u Vranju rasvetlila tešku krađu – pronađeni ukradeni satovi

OK radio pre 2 sata
Uhapšen osumnjičeni za izazivanje velikog požara kod Vranja

Uhapšen osumnjičeni za izazivanje velikog požara kod Vranja

OK radio pre 1 sat
Krivična protiv osumnjičenog za izazivanje požara u tri vranjska sela

Krivična protiv osumnjičenog za izazivanje požara u tri vranjska sela

Vranje news pre 2 sata
Krivična prijava zbog krađe satova

Krivična prijava zbog krađe satova

Jug press pre 1 sat
Uhapšeni zbog nasilničkog ponašanja

Uhapšeni zbog nasilničkog ponašanja

Jug press pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VranjeSuvi DoMinistarstvo unutrašnjih poslovapožar

Hronika, najnovije vesti »

Jeza u Nišu: Dečak pao s 4. sprata, lekari se bore za život

Jeza u Nišu: Dečak pao s 4. sprata, lekari se bore za život

Pravda pre 9 minuta
Meštanin Bačkog Petrovca pretučen i ukraden mu automobil nakon ponovljene izložbe fotografija o protestima

Meštanin Bačkog Petrovca pretučen i ukraden mu automobil nakon ponovljene izložbe fotografija o protestima

Novi magazin pre 23 minuta
Momirovićev branilac tražio izuzeće tužioca Nenadića zbog pristrasnosti

Momirovićev branilac tražio izuzeće tužioca Nenadića zbog pristrasnosti

Politika pre 4 minuta
Meštanin Bačkog Petrovca pretučen i ukraden mu automobil nakon ponovljene izložbe fotografija o protestima

Meštanin Bačkog Petrovca pretučen i ukraden mu automobil nakon ponovljene izložbe fotografija o protestima

N1 Info pre 33 minuta
Krivična prijava protiv osumnjičenog iz okoline Vranja: Šibicom zapalio žbun pa požar zahvatio tri sela

Krivična prijava protiv osumnjičenog iz okoline Vranja: Šibicom zapalio žbun pa požar zahvatio tri sela

N1 Info pre 1 sat