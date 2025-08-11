Favoriti bez greške: Zverev, Šelton i Hačanov u trećem kolu mastersa u Sinsinatiju

Treći teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo mastersa u Sinsinatiju, pošto je noćas u drugom kolu pobedio 109. igrača sveta Amerikanca Nišeša Basavaredija posle dva seta, 6:3, 6:3.

Meč je trajao sat i sedam minuta. Zverev je uzeo tri puta servis američkom teniseru, dok Basavaredi nije osvojio nijedan brejk. Nemački teniser zabeležio je 12 asova, dok je Basavaredi osvojio jedan poen direktno iz servisa. Zverev će u trećem kolu igrati protiv 31. tenisera sveta Amerikanca Brendona Nakašime, koji je noćas pobedio 119. igrača sveta Belgijanca Aleksandera Bloka posle tri seta, 4:6, 6:3, 7:6. Šesti teniser sveta Amerikanac Ben Šelton , koji je