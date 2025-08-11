Pokolj na severu Nigerije: Naoružani napadači iz zasede ubili 13 pripadnika obezbeđenja

Masakr se dogodio u državi Zamfari, gde deluju kriminalne bande, rekli su nas za Frans pres jedan lokalni zvaničnik i meštani.

Te kriminalne bande koje stanovništvo naziva "banditima" godinama seju teror na severozapadu i u centru Nigerije, napadajući sela, otimajući meštane i paleći kuće posle pljačkanja. U petak uveče veliki broj takozvanih bandita napao je selo Adabku i oteo više meštana, javili su ti izvori. Oni su zatim napravili zasedu i otvorili vatru na grupu policajaca i pripadnika grupe za samoodbranu, koji su ih gonili u pokušaju da oslobode otete ljude. "Banditi su ubili 13